Mostra mercato addobbi natalizi

Alla Coop. Insieme da questo fine settimana si troveranno in mostra e in vendita tantissimi oggetti e decorazioni a tema natalizio.

dal 9 novembre al 7 dicembre.

Inizia il mercatino di Natale con presepi, addobbi per la casa e per la tavola, casalinghi, libri e... vestiti!

Dal 1979 la Cooperativa trasforma lo scarto in risorsa, fa parte di un movimento rivoluzionario e circolare che ha a cuore la persona e l’ambiente!

Organizzazione non lucrativa di utilità sociale coinvolge oltre cento lavoratori, più di trenta persone in tirocinio lavorativo, circa venti inserimenti per lavori di pubblica utilità e più di trenta volontari coinvolti in un unico progetto: dare una seconda possibilità alle persone e alle cose che apparentemente non ce l'hanno.

La passione genera cose grandi e belle,

indipendentemente dal loro punto di partenza.

Per te e per i tuoi regali... scegli uno stile che parli anche di solidarietà e di attenzione all'ambiente.