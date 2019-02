mostra fotografica "i berici in una stanza" - 2^ edizione - tre serate a tema

Dal 2 al 17 marzo nel Comune di Arcugnano, debutterà la seconda edizione de “I Berici in una stanza” con una ricca esposizione fotografica naturalistica, contornata da tre eventi di divulgazione a tema.

Presso la sala mostre del Comune di Arcugnano (VI), si terrà dal 2 al 17 marzo la presentazione di una nuova edizione di una mostra fotografica naturalistica sul territorio dei Colli Berici, paesaggi rinomati per la prosperosa natura, biodiversità, storia e cultura.

Le tre serate che si terranno presso la sala consiliare comunale di Arcugnano, si apriranno sabato 2 marzo alle 20.30 con l’inaugurazione della mostra e la promozione di un progetto sostenuto dall’Associazione “Difesa natura 2000 Colli Berici”, che riguarda l’apertura di un centro diurno

nella località di Villabalzana.

Seguirà sabato 9 marzo alle ore 21, un incontro con il fotografo Stefano Maruzzo e le sue affascinanti riprese in volo dal titolo “Dalla laguna alle Dolomiti”. A chiudere la manifestazione venerdì 15 marzo ore 21, lo scrittore ed esperto vicentino Giancarlo Ferron ci racconterà de “I grandi predatori”.

Queste importanti iniziative sono promosse dalla collaborazione di un gruppo di fotografi naturalistici vicentini e dall’Ass. “Difesa natura 2000 Colli Berici”, con il patrocinio del Comune di Arcugnano e la partecipazione della Pro Loco di Arcugnano e del gruppo “I segreti dei Berici”.

PROGRAMMA:

La mostra fotografica sarà aperta ai visitatori nei giorni di sabato e domenica dal 2 al 17 marzo, dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 19.

Link https://www.facebook.com/events/375221229968524/ “I Berici in una stanza, 2°ed.”

PER INFORMAZIONI:

Muraro Riccardo

mail: zioricky@inwind.it