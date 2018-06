Mostra fotografica "Fabrizio De André: versi per immagini"

Per ricordare la scomparsa del celebre cantautore italiano Fabrizio De André, nel 2019 sarà il 20° anniversario della morte, il Comune di Barbarano Mossano e l’Ufficio Turistico vi invitano alla mostra “Fabrizio De André: versi per immagini”.

La mostra si trova nel Palazzo Canonici di Barbarano Mossano e sarà visitabile dal 1 giugno al 23 giugno, con aperture serali straordinarie venerdì 1 giugno e giovedì 21 giugno, in occasione del Solstizio d’Estate.



L’esposizione è a cura del laboratorio artistico Spazio6 di Vicenza, gli artisti hanno voluto creare connessioni tra gli scatti di vita quotidiana e i versi del poeta De André.

Il visitatore ammirerà delle opere di fotografia con chiari riferimenti e abbinamenti ai versi delle canzoni dell’autore: Bocca di Rosa, Il Pescatore, Via del campo, queste calate nella realtà quotidiana che ci accompagna.

Ad aggiungere importanza, ricordiamo che l’esposizione è riconosciuta dalla Fondazione Fabrizio De André.



Ingresso libero.