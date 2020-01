Mostra Fotografica di Marco Lazzari alla Biblioteca di Arzignano

Attimi di natura si chiama la Mostra Fotografica di Marco Lazzari in programma alla Biblioteca Civica di Arzignano dal 3 al 29 Febbraio 2020

"La natura è sempre stata presente nella mia vita. Dai monti fuori città dove i miei nonni mi portavano dopo scuola, alle più impegnative escursioni estive in Trentino con i miei genitori. Come spesso mi dice mia moglie, ero una giovane marmotta, tanto che quando la maestra un giorno all’asilo mi chiese cosa volessi fare da grande, risposi che volevo lavorare nel WWF.

Qualche anno fa ho preso in mano per la prima volta una fotocamera, e ho capito che potevo utilizzarla per comunicare le emozioni che provo ogni volta che vedo uno spettacolo naturale, come un’onda che si infrange su una scogliera o il sole che tramonta illuminando le vette delle montagne.

L’esposizione fotografica Attimi di Natura ha l’obiettivo di destare negli spettatori il senso di meraviglia che la natura sa regalarci, risvegliando quel legame che ci unisce alla natura stessa. Legame che molto spesso viene dimenticato, con conseguenze sempre più evidenti nel mondo in cui viviamo." Marco Lazzari

L'autore sarà presente in biblioteca per incontrare il pubblico il sabato dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 17.00