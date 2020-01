DAL 18 GENNAIO AL 1 MARZO 2020 sarà possibile visitare, presso il museo

Naturalistico Archeologico di Vicenza, la mostra “ARTEOLOGIA- Oltre l’etica”. Attraverso l’esposizione di opere d’arte di un gruppo di

artisti internazionali che stanno partecipando alla Biennale brasiliana di Curitiba, vengono affrontanti messaggi che portano alla riflessione verso temi cruciali per la società contemporanea: ambiente, economia, energia, giustizia, bioetica, relazioni sociali, guerre e conflitti, ecc...

Il Team, composto dagli organizzatori Chiara Franceschini, Massimo Scaringella, Carlos Brugnera, Paolo Mozzo e dal curatore Sandro Orlandi Stagl, propone a Vicenza l’esperienza straordinaria della Biennale di Curitiba in Brasile coinvolgendo 13 artisti contemporanei, fra i quali il talento vicentino Alberto Salvetti, scultore, performer, pittore.

L'idea è interpretare gli spazi del Museo Naturalistico Archeologico di Vicenza con l'obiettivo di promuovere progetti a forte Responsabilità Sociale, ispirati dal tema della Biennale, realizzati con il concetto del site-specific della performance e coerenti con i valori culturali espressi dal Manifesto dell'Arte Etica, l'Arte Può.



E' possibile prenotare una VISITA GUIDATA GRATUITA alla mostra chiamando l'Ufficio IAT di Vicenza al numero 0444320854



Gli artisti coinvolti : ALBERTO SALVETTI, MARCO BERTIN, CARLO BONFÁ,

JULIA BORNEFELD, LUIGI DELLATORRE, GIANFRANCO GENTILE, MARCO

GRADI, FRANCO MAZZUCCHELLI, MATTEO MEZZADRI, JORGE R.POMBO,

ALESSANDRO ZANNIER (artisti Movimento Arte Etica). Con la partecipazione

degli artisti CARLO PASINI e del brasiliano JAIRO VALDATI.



La mostra di arte contemporanea, inaugurata Venerdì 17 Gennaio 2020, terminerà il giorno 1 marzo 2020 (in concomitanza con la chiusura della Biennale di Curitiba, in Brasile).

