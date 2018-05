MONTEVIALE SPARTAN RUN

Stanco della solita corsa su strada?

Vieni a provare una corsa in stile Spartan. Una corsa ad ostacoli di circa 6km adatta a tutti in 3 livelli di difficoltà. Inizio evento ore 10 con ritrovo ore 9.30 nel parcheggio del campo sportivo A. Marini di Monteviale.Evento gratuito riservato a possessori carta Decathlon, se non ce l'hai falla subito è gratuita e puoi farla anche scaricando la nostra nuova APP, per farlo clicca qui: https://www.decathlon.it/a pp-decathlon.html