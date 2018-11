Monteviale: mercatini di Natale del Castello

La magia e il fascino della storia medievale ritornano a Monteviale, domenica 25 novembre, nell’ambito del programma di “Aspettando Natale…” con i mercatini prenatalizi organizzati dalla Pro Loco con il patrocinio dell’Amministrazione Comunale e della Regione Veneto.

Le attività inizieranno già dal giorno precedente, sabato 24 novembre, con l’apertura alle 16.00 presso la nuova sede della Biblioteca Comunale della mostra mercato del libro. Alle ore 20.15 presso il piazzale antistante la Chiesa di Santa Maria Assunta verrà acceso l’albero di Natale che ufficialmente darà l’inizio all’evento.

A seguire, alle ore 20.30, il “Sovizzo Gospel Choir” si esibirà in Chiesa in un concerto Natalizio proponendo alcuni dei maggiori successi del loro repertorio vocalistico.

Martedì 13, nel corso della serata di presentazione dell’evento agli espositori, il presidente della Pro Loco Mario Oliviero e il sindaco Elisa Santucci hanno avuto modo di illustrare il programma che prevede per tutta la giornata di domenica l’animazione di Via Catello che sarà caratterizzata, oltre che dai consueti banchetti di artigiani ed hobbisti, anche dalla presenza di un nutrito gruppo di rievocatori. Infatti, l’associazione culturale Giulietta e Romeo di Montecchio Maggiore darà vita al mercato medievale mentre l’associazione culturale La Città del Grifo di Arzignano allestirà un accampamento militare della Serenissima Repubblica di Venezia con i suoi armigeri.

Nel corso del pomeriggio, in più occasioni, i figuranti dei due gruppi sfileranno lungo Via Castello insieme ai tamburini, sbandieratori, dame e cavalieri, passando tra le varie bancarelle che già dalle 10.00 del mattino saranno operative.

I simpatici giullari, lo spettacolo di burattini, la presenza degli alpaca e l’arrivo di Babbo Natale allieteranno il pomeriggio della domenica per i più piccoli, mentre alla fine della giornata, la compagnia “I Giullastri” stupirà il pubblico con un suggestivo spettacolo di “mangiafuoco”.

Dal sabato sera e per tutta la domenica, la Pro Loco soddisferà il palato dei visitatori con cibo da passeggio dolce e salato.

Durante tutta la domenica funzionerà un servizio gratuito di bus navetta con partenza dal parcheggio del campo sportivo “A. Marini” e con ulteriore fermata presso il parcheggio del cimitero. Ulteriori informazioni sul programma