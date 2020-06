La rassegna Estate d’Eventi 2020 a Montecchio Maggiore prende il via venerdì 26 giugno alle 21 nel giardino della Biblioteca Civica con il primo degli appuntamenti di “E… state con la biblioteca”, intitolato “Easy to love. Il mio amico Cole Porter”.

Lorenzo Cipriano, con il suo evento-spettacolo, accompagnerà il pubblico alla scoperta del grande musicista americano del Novecento e della sua affascinante vicenda umana e musicale.

Le sue canzoni sono tutte insieme un unico grande canto d'amore che, oltre a segnare un'intera epoca, sono ancora in grado di catturare le nostre emozioni e di farci sognare.

Estate d’Eventi: “Easy to love. Il mio amico Cole Porter”.

Venerdì 26 giugno alle 21 nel giardino della biblioteca civica (via S. Bernardino 12).

La prenotazione è obbligatoria, con posti limitati non numerati, tramite il numero di telefono 0444 698874 o la

mail biblioteca@comune.montecchio-maggiore.vi.it .

Il posto è garantito fino a 15 minuti prima dell’inizio dello spettacolo.