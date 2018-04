"Montecchio Medievale: La Faida" - rievocazione storica ai Castelli di Giulietta e Romeo

Montecchio Maggiore (VI) ricorda il Medioevo con la 19a edizione de "La Faida", una rievocazione storica all'ombra dei castelli scaligeri

Il programma

29 Aprile - Castello di Romeo - ore 20.45

Spettacolo : Giocare col fuoco

Quando il fuoco è il protagonista delle esibizioni, non si può non restare affascinati dalle figure disegnate nella sera attorno al corpo danzante degli artisti.

Bianche farfalle, leggere eteree ed eleganti che danzano, volano stupiscono creando un'atmosfera surreale

1° Maggio - Castelli di Giulietta e Romeo - dalle ore 11,00 alle ore 19,00

Rievocazione Storica.

Il romantico profilo di due castelli che da secoli evocano l'immortale amore tra Giulietta e Romeo; le suggestive voci dei secoli passati che si confondono tra le trame ordinate dei filari e i colori del bosco, faranno da cornice ad uno spettacolo che non si può spiegare o raccontare , ma solo vivere e vedere.

Danze, musiche, comicità, presidi militari, mercati e balli allieteranno le ore di attesa dell'evento principale, ovvero la nomina di Giulietta e Romeo 2018. Ragazze e ragazzi compresi fra i 15 e 25 anni entreranno "in singolar tenzone" per contendersi l'ambitissimo titolo.

Non mancheranno i giochi cortesi, spettacoli di falconeria, combattimenti in arme e prove di tiro con arco e balestra gotico manesca, il mercato con mestieri artigianali, la mostra fotografica curata dal Fotoclub Montecchio Maggiore e le visite guidate alle "Priare" (cave di pietra) con itinerario al loro interno.

Un'area ben delimitata sarà adibita a stand gastronomici, servizi igienici, Punto di Primo Intervento.

Chiusura all'imbrunire.

_________

Il visitatore che avrà percorso più chilometri per vedere "Montecchio Medievale" sarà premiato con un omaggio/ricordo dell'evento.

Informazioni e iscrizioni alla Taverna del Castello di Romeo durante la manifestazione nella giornata del 1° maggio.

Dalle ore 8,00 alle ore 13,00 del 1° maggio sarà attivo un punto telefonico per informazioni chiamando 0444 492259.

L'accesso all'area dei castelli nella sola giornata del 1 maggio, e per tutta la durata della manifestazione, potrà avvenire a piedi percorrendo i sentieri panoramici che collegano il paese all'area o con Servizio BUS Navetta: che funzionerà al costo di 2 euro dalle ore 11,00 alle ore 20,00: biglietto valido per l'andata e il ritorno.

Partenze da: Parcheggio Via Degli Alberi (servizio anche per disabili) - Parcheggio Ditta Xylem Via Lombardi