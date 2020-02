Montecchio medievale 2020: "La Faida"

Montecchio Medievale

“La Faida 2020”

XXI edizione

Castelli Scaligeri 1 e 2 Maggio 2020

Montecchio Maggiore (VI)

1 Maggio

Ore 9:00 - Minimarcia Biancorossa - Partenza da Via degli Alberi e arrivo ai castelli.

Dalle ore 11:00 alle ore 19:00 - Rievocazione storica – Area castelli scaligeri

Ricostruzione di un borgo quattrocentesco in un’area naturale quasi priva di elementi moderni; il luogo ideale per rinnovare l’appuntamento con la storia tornando ai fasti di un tempo in cui dame, cavalieri, musici, giocolieri, mercanti ed artigiani animavano i nostri luoghi con dimostrazioni pratiche, giochi cortesi, spettacoli di falconeria, combattimenti in arme, danze, balli, comicità.

Riscoprendo così un glorioso passato troppe volte rimasto avvolto nell’oscurità e nel pregiudizio, e che ha lasciato le sue tracce ben visibili nel territorio.

Non mancherà l’area riservata ai più piccoli con vestizione e giochi a tema per rivivere le gesta dei grandi eroi del passato, le attività di animazione itineranti, gli stand gastronomici, l’elezione di “Giulietta e Romeo 2020”

Per tutta la giornata l’accesso ai castelli sarà solo pedonale o con servizio di Bus Navetta.



Torre del Castello di Romeo – Mostra fotografica

Oltre vent’anni di rievocazione a cura del Fotoclub di Montecchio Maggiore

(Ingresso libero)



Le Priare (cave di pietra)

Visite guidate al suggestivo complesso di cave sotterranee situato sulla sommità della dorsale collinare del paese, poco sotto al castello di Giulietta o della Bellaguardia. Un viaggio a ritroso nel tempo.

(Ingresso 3 euro)



Il visitatore che avrà percorso più chilometri per partecipare a “Montecchio Medievale” riceverà un omaggio/ricordo dell’evento. Informazioni e iscrizioni alla Taverna del Castello di Romeo durante la manifestazione nella giornata del 1° maggio.

Punto informazioni telefonico 0444 492259 attivo il 1 maggio dalle ore 9:00 alle ore 12:00

Sentieri naturalistici

Dodici itinerari semplici e affascinanti conducono l’escursionista tra gli scorci più nascosti e più dolci del territorio castellano, lungo le dorsali dei colli e fin negli angoli delle sue frazioni più lontane.

Passeggiate facili, di lunghezza variabile dai tre ai dieci chilometri, percorribili da chiunque intenda concedersi qualche ora di fuga dai rumori e dalla frenesia del vivere quotidiano e raggiungere i castelli.

https://www.comune.montecchio-maggiore.vi.it/it/page/camminare-a-montecchio-maggiore



Servizio Bus Navetta:

al costo di 2,00 Euro (andata e ritorno) SOLO nella giornata del 1° maggio dalle ore 11:00 alle ore 20:00.

Partenze da: Parcheggio Via Degli Alberi (servizio anche per disabili) – Parcheggio Ditta Xylem Via Lombardi.



2 Maggio – Castello della Villa



Ore 14:00 – Pomeriggio al Castello

Varie attività di animazione storica itineranti, figuranti, giochi e punti ristoro vi attenderanno nell’area del

Castello di Romeo.



Ore 21:00 – SPETTACOLO DI FUOCO “BELFAGOR IL SIGNORE DEL FUOCO”

Ambientato nelle terre del fantastico Lord Belfagor, gli umani rispondono alla sua chiamata e si cimentano nella sfida da lui indetta: chi saprà meglio dominare il fuoco sarà il vincitore.

Lo spettacolo mette in scena una moltitudine di fiamme, virtuosismi circensi e danze, raccontando di un tempo perduto, magico e senza età. Lasciatevi affascinare e trasportare in mondo irreale.

(Ingresso libero)



Aree riservate ai Camper per i giorni della rievocazione:

per i camperisti in arrivo a Montecchio Maggiore nei giorni della Rievocazione Storica, sono previste due aree sosta:

- Via Degli Alberi (non attrezzata)

- Piazza G.Carli ( area attrezzata)







Città di Montecchio Maggiore

www.comune.montecchio-maggiore.vi.it

Associazione storico-culturale “Giulietta e Romeo”

E-mail: info@faida.it - www.faida.it