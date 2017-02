Montecchio Maggiore, una serata per rivivere i rally anni 80

Si intitola "Rally anni 80" l’evento pubblico in programma venerdì 17 febbraio alle 21 in Sala Civica Corte delle Filande e patrocinato dalla Città di Montecchio Maggiore.



Si tratta di una serata revival durante la quale saranno proiettati filmati e della quale saranno ospiti alcuni piloti di quegli anni, per rivivere un’epoca mitica dei rally. L'ingresso è libero.