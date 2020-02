Montecchio Maggiore: gli eventi dal 21 febbraio a domenica 1 marzo

Gli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 21 febbraio a domenica 1 marzo 2020, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore.

VENERDI 21 FEBBRAIO

ore 20.30 – Grande Concerto Lirico di San Valentino nella Chiesa di San Pietro Apostolo

SABATO 22 FEBBRAIO

ore 20.00 – Notte al Museo, al Museo Zannato

ore 21.00 – Proiezione film "Dolittle" al Cinema San Pietro

DOMENICA 23 FEBBRAIO

ore 9.00 – Mostra "Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 1941-43 " al Museo delle Forze Armate 1914-45 " al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 16.00 – Proiezione film "Dolittle" al Cinema San Pietro

ore 17.30 – Incontro con il giornalista e scrittore Fausto Biloslavo in Sala Civica di Corte delle Filande

LUNEDI 24 FEBBRAIO

ore 8.00 – Carnevale al Museo Zannato

ore 19.30 – Lunedì in Biblioteca: "Fantascienza, la scienza dell'immaginario" in Biblioteca Civica

ore 21.00 – I Lunedì del CAI: presentazione del libro "le voci delle Dolomiti in Sala Civica di Corte delle Filande

MARTEDI 25 FEBBRAIO

ore 8.00 – Carnevale al Museo Zannato

ore 9.30 – Mostra "Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 1941-43" al Museo delle Forze Armate 1914-45

MERCOLEDI 26 FEBBRAIO

ore 8.00 – Carnevale al Museo Zannato

ore 9.30 – Mostra "Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 1941-43" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 21.00 – Stagione Teatrale 2019-2020. ARLECCHINO FURIOSO al Teatro Sant'Antonio

GIOVEDI 27 FEBBRAIO

ore 9.30 – Mostra "Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 1941-43" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 20.30 – Stare bene a Montecchio Maggiore - Convivere con un tumore raro. Andrea Pamparana presenta "Il mio amico NET" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21.00 – Cineforum I VOLTI DEL DESTINO: proiezione film "Le Verità" al Cinema San Pietro

VENERDI 28 FEBBRAIO

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato al Parco Marinai d'Italia

SABATO 29 FEBBRAIO

ore 16.00 – 1^ Proiezione film " Odio l'estate" al Cinema San Pietro

ore 21.00 – 2^ Proiezione film "Odio l'estate" al Cinema San Pietro

DOMENICA 1 MARZO

ore 9.00 – Mostra "Nel gelo e nel fango, la Campagna italiana di Russia 1941-43" al Museo delle Forze Armate 1914-45

ore 15.30 – Sfilata Bàtare Marso in Piazza Marconi

ore 16.00 – LE DOMENICHE A TEATRO: Principe Ranocchio al Teatro San Pietro