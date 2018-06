Montecchio Maggiore, il calendario degli appuntamenti dal 1 al 10 giugno

VENERDI 1 GIUGNO

ore 18.00 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato





SABATO 2 GIUGNO

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 15.00 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato

ore 20.30 – Concerto del Corpo Bandistico Pietro Ceccato per la Festa della Repubblica in Piazza della Vasca di fronte al Municipio





DOMENICA 3 GIUGNO

ore 9.00 – Visite guidate con ingresso gratuito al Museo Zannato

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 16.00 – Visita tematica "Riti e culti dell'antichità" al Museo Zannato

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato





LUNEDI 4 GIUGNO

ore 19.00 – Corso di lettura ad alta voce in Biblioteca Civica





GIOVEDI 7 GIUGNO

ore 18.30 – Estate d'Eventi 2018. Rassegna E...state con la Biblioteca: "Piero...soldato e nonno" lettura/spettacolo per bambini e famiglie nel Giardino della Biblioteca Civica

ore 20.30 – Presentazione progetto "Realtà aumentata al Museo Zannato" in Sala Civica Corte delle Filande





VENERDI 8 GIUGNO

ore 18.00 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" in via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato

ore 21.00 – Fanfara dei Carabinieri in concerto al Castello di Romeo





SABATO 9 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 11.00 – Inaugurazione della nuova Tenenza dei Carabinieri in via Salvo D'Acquisto

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" in Via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato





DOMENICA 10 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" in Via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato