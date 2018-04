Montecchio Maggiore: gli eventi dal 13 al 22 aprile

Numerosi gli appuntamenti a Montecchio Maggiore tra il 13 ed il 22 Aprile, mostre alla Nuova Galleria Civica, visite guidate ai castelli ed incontri alla Sala Civica di Corte delle Filande

IL PROGRAMMA DEGLI APPUNTAMENTI



VENERDI 13 APRILE

ore 20.30 – "Come difendere la salute con le erbe, i frutti e le bacche spontanee" in Sala Civica di Corte delle Filande



SABATO 14 APRILE

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'astrazione" nella Nuova Galleria Civica



DOMENICA 15 APRILE

ore 8.00 – "Mattinata della prevenzione" in Sala Parrocchiale di Sant'Urbano

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'astrazione" ed incontro con gli artisti nella Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo



LUNEDI 16 APRILE

ore 21.00 – "I lunedì del CAI" alla Sala Civica di Corte delle Filande



MERCOLEDI 18 APRILE

ore 20.30 – Assemblea ordinaria dell'Associazione Donatori di Sangue "Cav. Pietro Trevisan" in Sala Civica di Corte delle Filande.



GIOVEDI 19 APRILE

ore 20.45 – "Le serate del centenario" in Sala Civica di Corte delle Filande



VENERDI 20 APRILE

ore 20.30 – "Come difendere la salute con le erbe, i frutti e le bacche spontanee" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili "Cacciatori di stelle" al Parco Marinai d'Italia



SABATO 21 APRILE

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'astrazione" nella Nuova Galleria Civica

ore 14.30 – Passeggiata A.N.P.I. per la ricorrenza del 25 Aprile "Sui passi della Resistenza e della Liberazione" con partenza da località Valle



DOMENICA 22 APRILE

ore 8.30 – Mostra di Minerali con Borsa e Scambio in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra "Concretezza dell'astrazione" nella Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo