Montecchio Maggiore - gli appuntamenti fino al 24 giugno

LUNEDI 18 GIUGNO

ore 21.15 – Turisti in Poltrona: "La Londra dei Beatles" nel giardino della Biblioteca di via San Bernardino



MERCOLEDI 20 GIUGNO

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: concerto della band "Dixie e le ragazze della palla al piede" nel giardino della Biblioteca di via San Bernardino



VENERDI 22 GIUGNO

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili al Parco Marinai d'Italia

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11^ Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: Concerto "Il blues dalle radici agli anni '60" nel Giardino della Biblioteca di via San Bernardino

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: Spettacolo "Ritorno dal fronte" nel piazzale del Museo delle Forze Armate 1914-1945



SABATO 23 GIUGNO

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11° Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo

ore 15.00 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande



DOMENICA 24 GIUGNO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 9.30 – Visite guidate al Museo Zannato

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città: 11° Rassegna Scuole e Gruppi di Danza al Castello di Romeo