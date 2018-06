Montecchio Maggiore, gli appuntamenti dall'8 al 17 giugno

Il calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 8 a domenica 17 giugno 2018, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore:



VENERDI 8 GIUGNO

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" di via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato

ore 20.30 – Fanfara dei Carabinieri in concerto al Teatro San Pietro di via Matteotti

ore 20.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale": incontro con l'artista e intervento musicale in Nuova Galleria Civica



SABATO 9 GIUGNO

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 11.00 – Inaugurazione della nuova Tenenza dei Carabinieri in via Salvo D'Acquisto

ore 15.00 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" di Via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato



DOMENICA 10 GIUGNO

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 9.30 – Visite guidate al Museo Zannato

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 19.00 – Festa G. S. San Pietro al campo sportivo "A. Giuriato" di Via Circonvallazione

ore 19.00 – 12^ Festa dello Sport - Alte al Campo Sportivo di Alte Ceccato



MERCOLEDI 13 GIUGNO

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città. Spettacolo "L'uomo di latta e il garage dei furgomatti" ai Magazzini Comunali di via Pelosa



VENERDI 15 GIUGNO

ore 17.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 21.15 – "ALMA", concerto di Manuela Padoan in Villa Cordellina Lombardi



SABATO 16 GIUGNO

ore 9.00 – Villa Cordellina in Fiore. Mostra Mercato Internazionale di Orchidee in Villa Cordellina Lombardi

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica



DOMENICA 17 GIUGNO

ore 8.00 – Coppa dei Castelli: gara di regolarità per auto d'epoca con partenza da Piazza Carli

ore 8.00 – Motoincontro dei Castelli con partenza da Piazza Carli

ore 9.00 – Cross Country Interregionale al Centro Equestre Stangoni in via Selva Alta

ore 9.00 – Villa Cordellina in Fiore. Mostra Mercato Internazionale di Orchidee in Villa Cordellina Lombardi

ore 9.30 – Mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 9.30 – Visite guidate al Museo Zannato

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" in Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città. "The Bitch is Back!" concerto-tributo a Elton John nel Giardino della Biblioteca