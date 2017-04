Montecchio Maggiore: gli appuntamenti dal venerdì 7 a lunedì 17 aprile

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 7 a domenica 16 aprile organizzati o patrocinati dal comune di Montecchio Maggiore tra incontri, conferenze, laboratori, corsi, iniziative, mostre, eventi sportivi, spettacoli e teatro.

Il calendario completo degli eventi:

VENERDI 7 APRILE

ore 20.30: Osservazione del cielo stellato a cura del Circolo Astrofili "Cacciatori di Stelle" per appassionati o neofiti dell'astronomia - Incontri, conferenze, uscite organizzate con i telescopi. Tutti i venerdì al Centro Giovani o, in caso di uscite, al Parco "Marinai d'Italia". Per informazioni: 348.7036982

ore 20.30: "Mamme! Tutto parla di VOI" in Sala Civica di Corte delle Filande - Maternità tra realtà e fiction: un desiderio, un richiamo, un salto nel buio? - Relatori: Alina Marazzi - Grazia Chisin - Maria Paolo Stocchero. L’evento è inserito all’interno del Programma Pari Opportunità 2017 "Una. Nessuna. Centomila" - Ingresso libero. Per informazioni: pari.opportunita@comune.montecchio-maggiore.vi.it - 0444.490934

ore 20.30: Evento celebrativo "Un Incontro per Ricordare il Passato" al Museo delle Forze Armate 1914-45 con l'inaugurazione di due mostre dedicate all'inizio del Secolo scorso. "Sogni in tavola" dedicata agli elementi d'arredo di circa un secolo fa e "Saluti da..." oltre 150 cartoline del nostro Territorio di inizio Novecento. L'inaugurazione vedrà anche la partecipazione del Coro degli Alpini di Novale. Ingresso libero. Per informazioni: 340.5978913

SABATO 8 APRILE

ore 10: Torneo delle Regioni di Volley giovanile presso le palestre Don Milani e Da Schio - Torneo di pallavolo sia maschile che femminile che si disputerà presso le palestre Don Milani (via Circonvallazione) e Da Schio (via Sardegna)

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica. Orari di visita: fino al 14 aprile sabato 10.30 - 12.30 e 16.00 - 19.00 - domenica 10.30 - 12.30 e 16.00-19.00. Ingresso libero

ore 10.30: Letture Animate "Ora Ti Racconto" in Biblioteca Civica per bambini dai 3 agli 8 anni. Ingresso libero. Per informazioni: 0444.698874

ore 15: Corso "Graffiti 2017" in via Madonetta - Inizia la parte pratica del corso, organizzato dalla Parrocchia di San Pietro in collaborazione con l'Associazione NOI Luogo Comune di Alte Ceccato e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore. Per informazioni: 339.3279644 - 348.6430420

ore 16: Gruppo di Conversazione "Afternoon Chat" - Incontri ad accesso libero senza prenotazione, per esercitare le proprie conoscenze attraverso la conversazione, la lettura, l'ascolto in inglese. Per informazioni: InformaGiovani 0444.490934

ore 21: Spettacolo teatrale "Full Monty" al Teatro Sant'Antonio - Team for Children Vicenza Onlus organizza la divertente commedia dei Tiraca "Full Monty", messa in scena con la regia di Michela Ottolini. Ingresso gratuito. Per informazioni: 392.9900987

DOMENICA 9 APRILE

ore 10: Torneo delle Regioni di Volley Giovanile presso le palestre Don Milani e Da Schio - Torneo di pallavolo sia maschile che femminile che si disputerà presso le palestre Don Milani (via Circonvallazione) e Da Schio (via Sardegna)

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 14: 73^ Vicenza - Bionde - corsa ciclistica nazionale per dilettanti Under 23 - Elite da viale Trieste - Evento patrocinato dalla Città di Montecchio Maggiore. Per informazioni: 0444.705770

ore 16: Visite alle Priare dei Castelli

LUNEDI' 10 APRILE