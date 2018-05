Montecchio Maggiore, gli appuntamenti dal 5 al 13 maggio

SABATO 5 MAGGIO

ore 10.00 – Raduno di camion, autobus, mezzi municipali e militari d'epoca in Piazza Marconi e Via Roma

ore 10.30 – "Ora ti racconto" letture animate per bambini in Biblioteca Civica di Montecchio



DOMENICA 6 MAGGIO

ore 7.00 – 44^ marcia non competitiva "Spiga d'Oro" con partenza da Piazzale don Milani

ore 9.00 – Ingresso gratuito e visite guidate al Museo Zannato

ore 10.00 – Raduno di camion, autobus, mezzi municipali e militari d'epoca in Piazza Marconi e Via Roma

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo



LUNEDI 7 MAGGIO

ore 18.00 – Torneo Calcio Donatori Sangue cat. Pulcini al campo sportivo di Alte Ceccato

ore 19.00 – Riunione del Consiglio Comunale in Sala Consiliare del municipio

ore 20.30 – Inizio del corso gratuito "Emozioniamoci...!" all'Informagiovani



MARTEDI 8 MAGGIO

ore 16.00 – Conferenza "Aiutarsi a guarire" con l'Università Adulti/Anziani in Sala Civica di Corte delle Filande



GIOVEDI 10 MAGGIO

ore 18.00 – Torneo Calcio Donatori Sangue cat. Pulcini al campo sportivo di Alte Ceccato

ore 20.30 – Inizio del corso gratuito "Berlino - Amsterdam - Vancouver, un viaggio virtuale" all'Informagiovani

ore 20.30 – Penne Rosa: incontro "La forza delle donne e i valori alpini" in Sala Civica di Corte delle Filande



SABATO 12 MAGGIO

ore 15.00 – Torneo Calcio Donatori Sangue cat. Pulcini al campo sportivo di Alte Ceccato

ore 17.00 – Inaugurazione della mostra "Il museo a casa tua" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 18.00 – Inaugurazione della mostra d'arte "L'enigma del reale" presso la Nuova Galleria Civica

ore 20.30 - "Concerto di primavera" con il coro La Sisilla presso la Chiesa di S. Maria Immacolata dei PP. Giuseppini



DOMENICA 13 MAGGIO

ore 9.00 – Ingresso gratuito e visite guidate al Museo Zannato

ore 10.00 – "Viva la Mamma!". Eventi, mercatino, danza in Piazza Duomo

ore 10.30 – Mostra d'arte "L'enigma del reale" presso la Nuova Galleria Civica

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo