Montecchio Maggiore: gli appuntamenti dal 4 al 10 maggio

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da giovedì 4 maggio a mercoledì 10 maggio tra incontri, corsi,iniziative, laboratori, giochi, mostre, visite guidate ed eventi sportivi.

IL CALENDARIO DEGLI EVENTI:

Giovedì 4 Maggio - ore 15:00 - 18:00 - Circolo Scacchistico Castellano: Attività di insegnamento e gioco degli scacchi rivolta in particolare ai ragazzi dai 9 ai 18 anni. Gli incontri sono gratuiti senza iscrizione.

Venerdì 5 Maggio - ore 20:30 - Circolo Astrofili Cacciatori di Stelle: "Osservazione del Cielo Stellato" - Incontri, conferenze, uscite organizzate con i telescopi. Tutti i venerdì al CentroGiovani o, in caso di uscite, al Parco "Marinai d'Italia"

Venerdì 5 Maggio - ore 20:45 - Sala Civica della Corte della Filande: Presentazione del libro "L’Inferno di Ponte di Nanto", scritto da Paolo Citran, Ispettore Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di Venezia, ed edito dalla Mazzanti Libri. Il libro narra la storia del benzinaio Graziano Stacchio e del gioielliere Robertino Zancan, protagonisti loro malgrado della tragica rapina avvenuta il 3 febbraio 2015 a Nanto.

Sabato 6 Maggio - ore 10:30 - 11:30 - Biblioteca Civica: Letture Animate "Ora ti racconto" per i bambini dai 3 agli 8 anni

Sabato 6 Maggio - ore 15:00 - 18:00 - Via Madonetta: "Corso Graffiti 2017" - Parte Pratica organizzata dalla Parrocchia di San Pietro in collaborazione con l'Associazione NOI e con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore. La manifestazione si terrà in via Madonnetta, utilizzando il muro di recinzione messo a disposizione dalla Cantina Vitevis.

Sabato 6 Maggio - ore 16:00 - 18:30 - Informagiovani di Montecchio: Gruppo di Conversazione in Inglese Afternoon Chat - Incontri ad accesso libero e gratuito senza prenotazione, per esercitare le proprie conoscenze attraverso la conversazione, la lettura, l'ascolto: si parla sempre e solo in inglese. Le lezioni si terranno ogni sabato.

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio - Nuova Galleria Civica: Inaugurazione della mostra "La Ragione del Dipingere" di Renzo Pagliarusco a cura di Giuliano Menato. Inaugurazione sabato 6 maggio alle 17.30. L'esposizione sarà visitabile fino all'11 giugno nei giorni di sabato e domenica con i seguenti orari: sabato 10.30 - 12.30; 16.00-19.00 e domenica: 10.30 - 12.30; 16.00-19.00. Ingresso libero

Sabato 6 e Domenica 7 Maggio - Villa Lorenzoni in piazza Marconi: Visite libere al Museo di Archeologia e Scienze Naturali Zannato

Domenica 7 Maggio ore 7:00 - Partenza e arrivo al piazzale Don Milani: 43^ Spiga d'Oro, manifestazione podistica con quattro percorsi di 4, 6, 12 e 20 chilometri

Domenica 7 Maggio - ore 16:00 - 19:00 - Castelli di Giulietta e Romeo: Visita alle Priare dei Castelli

Lunedì 8 Maggio - ore 19:00 - Municipio di Montecchio: Riunione del Consiglio Comunale

Lunedì 8 Maggio - ore 20:30 - Sala Civica di Corte delle Filande: Incontro "Una Montagna di Meraviglie" a cura de Gruppo Ecomicologico di Montecchio Maggiore con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore - Il relatore Luigi Sebastiani illustrerà in modo mirabile ed innovativo paesaggi fiori e animali delle valli beriche.

Martedì 9 Maggio - ore 15:00 - 19:00 - Informagiovani di Montecchio: ORI.G.aMi - Orientamento per i Giovani a Montecchio Maggiore -Sportello di consulenze individuali e gratuite sull'orientamento scolastico e lavorativo a cura della dottoressa Loreena Peotta.

Martedì 9 Maggio - ore 18:00 - Campo Sportivo di Alte Ceccato: 13° Torneo di Calcio Pulcini - manifestazione sportiva dedicata ai ragazzi che hanno un’età compresa tra i 9 e gli 11 anni. Il torneo, che conta 18 squadre suddivise in due categorie (bambini nati nel 2006 e quelli nati nel 2007) inizierà martedì 9 maggio per proseguire giovedì 11 maggio sempre alle18. Le semifinali e le finali sono in programma sabato 13 maggio a partire dalle ore 15.

Martedì 9 Maggio 2017 21:00 - Informagiovani di Montecchio: Incontri di gioco libero: giochi in scatola, di carte e di ruolo con l'Associazione Artefici del Fuoco

Mercoledì 10 Maggio 2017 20:30 - Museo Zannato: "Archeologia per tutti" - Primi passi nell'antico: Il Paleolitico e il Neolitico

