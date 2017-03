Montecchio Maggiore: gli appuntamenti dal 24 marzo al 2 aprile

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 24 marzo a domenica 2 aprile, organizzati o patrocinati dal comune di Montecchio Maggiore, tra incontri, mostre, visite guidate, eventi sportivi, spettacoli, cinema, concerti e teatro.

Il calendario degli eventi:

VENERDI 24 MARZO - ore 20.30: Incontro con l'artista Andrea Marchesini e concerto all'interno della mostra "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

SABATO 25 MARZO

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 17: Festa "Primavera di Vita" presso l'Ospedale Civile di Montecchio Maggiore

DOMENICA 26 MARZO

ore 9.30: Corsa podistica competitiva "10 Miglia Castellana" - Partenza dal Municipio

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 13.30: Gara ciclistica 51^ Piccola Sanremo - Partenza da Villa Cordellina fino a Sovizzo

ore 14.30: Visite guidate alle Priare dei Castelli

ore 16: Rassegna "Le Domeniche a Teatro 2017": Spettacolo "Pierino e il Lupo" al Teatro San Pietro

LUNEDI 27 MARZO - ore 21: I Lunedì del CAI: "Storia della Strada delle Gallerie" in Sala Civica di Corte delle Filande

MARTEDI 28 MARZO - ore 18.30: Riunione della Commissione Ambiente e Territorio in Sala Consiliare del Municipio

MERCOLEDI 29 MARZO - ore 20.30: Presentazione del corso di autodifesa in Sala Civica di Corte delle Filande

GIOVEDI 30 MARZO

ore 20.30: Incontro "Erbe aromatiche per la salute ed il benessere" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21: Cineforum "I volti del destino" - Proiezione film "Genius" al Cinema San Pietro

VENERDI 31 MARZO - ore 21: Stagione Teatrale 2016/2017: Spettacolo "Fiore di Cactus" con Benedicta Boccoli al Teatro Sant'Antonio

SABATO 1 APRILE

ore 9.15: Manifestazione commemorativa dei Quattro Martiri al Castello di Romeo

ore 9.30: "Il Viale dei Fiori" - Esposizioni, mercatino, animazioni in Viale Pietro Ceccato

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

DOMENICA 2 APRILE

ore 9.30: Gara di MTB "XC dei Castelli – Trofeo GT Trevisan" - Partenza dal Municipio

ore 10: Giornata solidale con l'Unione Ciechi e Ipovedenti al Museo delle Forze Armate

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 14.30: Marcia a 6 Zampe - Ritrovo presso Sede Protezione Civile in via degli Alberi

ore 14.30: Visite guidate alle Priare dei Castelli

ELENCO MANFESTAZIONI