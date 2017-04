Montecchio Maggiore: gli appuntamenti dal 22 aprile al 1 maggio

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da sabato 22 aprile a lunedì 1 maggio organizzati o patrocinati dal comune di Montecchio Maggiore tra corsi, incontri, ricorrenze, manifestazioni, escursioni, iniziative,

Il calendario degli eventi:

SABATO 22 APRILE

ore 9.30: Scoprimento lapidi in ricordo di due partigiani in Via San Clemente e Piazzetta Buonconsiglio

ore 15: Corso Graffiti 2017 - Parte Pratica - Muro di recinzione in via Madonnetta messo a disposizione dalla Cantina Vitevis

ore 16: Gruppo di Conversazione in Inglese Afternoon Chat - Informagiovani ad Alte Ceccato - Incontri gratuiti

Dalle 15.30 alle 18.30: Visita libera al Museo di Archeologia e Scienze Naturali G. Zannato (martedì 25 aprile chiuso) - Ingressi: intero 3 euro - ridotti 2 euro

ore 20: Notte al Museo Zannato

DOMENICA 23 APRILE

ore 8.30: Mostra scambio di minerali in Sala Civica di Corte delle Filande

Dalle 9.30 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30: Visita libera al Museo di Archeologia e Scienze Naturali G. Zannato (martedì 25 aprile chiuso) - Ingressi: intero 3 euro - ridotti 2 euro

ore 14.30: Sui passi della Resistenza passeggiata con partenza dalla Chiesa Vecchia di S.Urbano

ore 16: Visite alle Priare dei Castelli

MARTEDI 25 APRILE

ore 9: Celebrazioni per il 72° anniversario della Liberazione

ore 16: Visite alle Priare dei Castelli

ore 21: Incontri di gioco libero (giochi in scatola, di carte e di ruolo) all'Informagiovani con l'Associazione Artefici del Fuoco

MERCOLEDI 26 APRILE

ore 20.30: Incontro "Archeologia per tutti. Primi passi nell'antico. Cos'è l'archeologia?" al Museo Zannato

GIOVEDI' 27 APRILE

Dalle 15 alle 18: Circolo Scacchistico Castellano - Attività di insegnamento e gioco degli scacchi rivolta in particolare ai ragazzi dai 9 ai 18 anni - Incontri gratuiti senza iscrizione. Ogni giovedì tranne il periodo estivo e le festività.

VENERDI 28 APRILE

ore 20.30: Osservazione del cielo stellato al Parco Marinai d'Italia in via Veronese

SABATO 29 APRILE

ore 15: Corso Graffiti 2017 - Parte Pratica - Muro di recinzione in via Madonnetta messo a disposizione dalla Cantina Vitevis

ore 16: Gruppo di Conversazione in Inglese Afternoon Chat - Informagiovani ad Alte Ceccato - Incontri gratuiti

DOMENICA 30 APRILE

ore 15: Montecchio Medievale - Rievocazione storica ai Castelli di Romeo e Giulietta

ore 16: Visite alle Priare dei Castelli

LUNEDI' 1 MAGGIO

ore 10: Visite alle Priare dei Castelli

dalle 11 alle 19: Montecchio Medievale - Rievocazione storica ai Castelli di Romeo e Giulietta

ELENCO MANIFESTAZIONI