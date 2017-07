Montecchio Maggiore: gli appuntamenti da venerdì 7 a domenica 16 luglio

ESTATE D'EVENTI A MONTECCHIO MAGGIORE 2017: TUTTI GLI APPUNTAMENTI DA LUGLIO A SETTEMBRE

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 7 a domenica 16 luglio organizzati o patrocinati dal comune tra concerti, cinema all'aperto, teatro, incontri, corsi e mostre.

CALEDARIO DEGLI EVENTI:

VENERDI 7 LUGLIO

ore 21.00 – Estate d'Eventi: Concerto "The Lazy Pirates" nel Giardino della Biblioteca

ore 21.15 – Estate d'Eventi - Cinemalcastello. Proiezione film "Ballerina" al Castello di Romeo

SABATO 8 LUGLIO

ore 21.00 – Estate d'Eventi: Trio Cover Tone in "Ironia Rock in chiave inglese" nel Giardino della Biblioteca

DOMENICA 9 LUGLIO

ore 16.00 – Estate d'Eventi: "La Vita del Priaro" alle Priare dei castelli

ore 17.00 – Estate d'Eventi: "Chi dorme non piglia pesci" al Parco Falcone e Borsellino, via Sardegna

ore 21.15 – Estate d'Eventi - Cinemalcastello. Proiezione film "Beata ignoranza" al Castello di Romeo

LUNEDI 10 LUGLIO

ore 21.15 – Turisti in Poltrona XIX: Incontro-Racconto "Kilimanjaro. Verso il cielo, oltre le nuvole" nel Giardino della Biblioteca

MARTEDI 11 LUGLIO

ore 21.00 – Estate d'Eventi: "Polenta... e voci di donne" nel Giardino della Biblioteca

ore 21.15 – Estate d'Eventi: proiezione film "1866 Il furto delle Venezie" al Castello di Romeo

MERCOLEDI 12 LUGLIO

ore 19.30 – Inaugurazione Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Piazzale don Milani

ore 21.15 – Estate d'Eventi - Cinemalcastello. Proiezione film "Split" al Castello di Romeo

GIOVEDI 13 LUGLIO

ore 9.00 – Gare Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Piazzale don Milani

ore 21.00 – Estate d'Eventi - "Summer.Off": "Indie.Off" - Tommaso Dugato | Giovanni Zampieri | The Fine" al Caffè Golin

ore 21.00 – Estate d'Eventi - "Stelle del Rock 2017": "Fame di Lupi & Friends" in tributo Deep Purple + Led Zeppelin + Jethro Tull" al Castello di Romeo

ore 21.00 – Estate d'Eventi: "Sogno di una notte di mezza estate" al Giardino della Biblioteca

VENERDI 14 LUGLIO

ore 8.30 – Gare Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Piazzale don Milani

ore 21.00 – Estate d'Eventi - "Stelle del Rock 2017": Concerto dei "Cafè Racers" in tributo Dire Straits" al Castello di Romeo

SABATO 15 LUGLIO

ore 9.00 – Gare Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Piazzale don Milani + Festa Museo Estate al Museo Zannato

ore 21.00 – Estate d'Eventi - "Stelle del Rock 2017": Concerto "Wit Matrix" in tributo Pink Floyd" al Castello di Romeo

DOMENICA 16 LUGLIO

ore 9.30 – Festa della Strada Expo in Piazza Carli

ore 16.00 – Visite alle Priare dei Castelli

ore 21.00 – Estate d'Eventi - "Risate e Musica in Villa Cordellina 2017": Jashgawronsky Brothers in "Popbins" nei Rustici di Villa Cordellina

ore 21.15 – Estate d'Eventi - Cinemalcastello. Proiezione film "La La Land" al Castello di Romeo

ELENCO MANIFESTAZIONI