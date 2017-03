Montecchio Maggiore: gli appuntamenti da venerdì 3 a domenica 12 marzo

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 3 a domenica 12 marzo, organizzati o patrocinati dal comune tra incontri, conferenze, iniziative, mostre, sport, concerti, danza e teatro.

Il calendario degli eventi:

VENERDI 3 MARZO

ore 20: Incontro formativo sulla potatura degli olivi presso la sala ex Chiesa parrocchiale di Sant'Urbano

ore 20.30: Osservazione del Cielo Stellato al Parco Marinai d'Italia in via Veronese

ore 21: Stagione Teatrale 2016/2017: "Fragile XXL" al Teatro San Pietro

SABATO 4 MARZO

ore 9: Incontro pratico sulla potatura degli olivi presso uliveti di Sant'Urbano

ore 17.30: Inaugurazione della mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

DOMENICA 5 MARZO

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 16: Le Domeniche a Teatro: "Il Mago di Oz" al Teatro San Pietro

LUNEDI 6 MARZO - ore 21: I Lunedì del CAI: "Serata con Nives Meroi" al Cinema Teatro San Pietro

MARTEDI 8 MARZO - Festa della Donna - ore 20.30: "Donne Guaritrici, Erboriste e Medichesse" - Incontro con l'autrice Erika Maderna in Sala Civica di Corte delle Filande

GIOVEDI 9 MARZO - ore 20.30: Incontro "Erbe aromatiche per la salute ed il benessere" in Sala Civica di Corte delle Filande

VENERDI 10 MARZO - ore 21: "No all'amore violato" - Le canzoni di Manuela Padoan e la danza di Gruppo Etra insieme per le donne al Cinema Teatro San Pietro

SABATO 11 MARZO

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 15: Premiazione del concorso scolastico "Dai un nome al coccodrillo" e inaugurazione della mostra didattica in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 17: Presentazione volume n. 23 di Studi e Ricerche in Sala Civica di Corte delle Filande

DOMENICA 12 MARZO

ore 10.30: Mostra dell'artista Andrea Marchesini: "Dipingere per capire la propria verità" in Galleria Civica

ore 12: Staffetta "Da San Marco a San Marco - Il cammino del popolo veneto": passaggio per Montecchio Maggiore

ore 12: Atletica Leggera: 16° Trofeo delle Province Venete categoria ragazzi/e al Palacollodi

ore 16: Le Domeniche a Teatro: "La bella e la bestia" al Teatro San Pietro

