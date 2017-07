Montecchio Maggiore: gli appuntamenti da venerdì 14 a domenica 25 luglio

ESTATE D'EVENTI 2017: TUTTI GLI APPUNTAMENTI A MONTECCHIO MAGGIORE

Numerosi gli appuntamenti previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 14 a domenica 23 luglio, organizzati o patrocinati dall'amminstrazione comunale tra incontri, feste, manifestazioni, concerti, spettacoli, eventi sportivi, cinema e teatro.

CALENDARIO DEGLI EVENTI:

VENERDI 14 LUGLIO

ore 8.30 - Gare Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Alte Ceccato in piazzale don Milani

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017 - "Stelle del Rock": Concerto dei "Cafe Racers" in tributo ai "Dire Straits" al Castello di Romeo

SABATO 15 LUGLIO

ore 9.00 - Gare Campionati Italiani Assoluti di Pattinaggio su pista al Pattinodromo di Alte Ceccato in piazzale don Milani

ore 9.00 - Festa Museo Estate al Museo Zannato

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017 - "Stelle del Rock": Concerto dei "Wit Matrix" in tributo ai "Pink Floyd" al Castello di Romeo

DOMENICA 16 LUGLIO

ore 9.30 - Festa della Strada Expo in Piazza Carli/Fraccon

ore 16.00 - Visite alle Priare e ai Castelli di Giulietta e Romeo

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017: "Risate e Musica in Villa Cordellina 2017": Jashgawronsky Brothers in "Popbins" nei Rustici di Villa Cordellina

ore 21.15 - Estate d'Eventi 2017 - "Cinemalcastello 2017": Proiezione film "La La Land" al Castello di Romeo

LUNEDI 17 LUGLIO

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017 - "I Mille Volti di Giulietta 2017": Incontro "Aspettando La Traviata" nel Giardino della Biblioteca

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2017 - "Effettonotte9": Proiezione film "Sugarland Express" al Castello di Romeo



MARTEDI 18 LUGLIO

ore 20.30 - Premiazione Concorso "Balconi Fioriti" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21.15 - Estate d'Eventi 2017: "Notte Stellata" nel Giardino della Biblioteca

MERCOLEDI 19 LUGLIO

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017 - "Summer.Off 2017": ICMP.OFF - English Songwriters + Artist.Off nel Giardino della Biblioteca

ore 21.15 - Estate d'Eventi 2017 - "Cinemalcastello 2017": Proiezione film "Elle" al Castello di Romeo

GIOVEDI 20 LUGLIO

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017: "La Regina delle Nevi" nel Giardino della Biblioteca



VENERDI 21 LUGLIO

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017: Ukus in Fabula nel Giardino della Biblioteca

ore 21.00 - Estate d'Eventi 2017 - "Risate e Musica in Villa Cordellina 2017": Spettacolo "La locanda delle beffe - El galo de la Checa" nei Rustici di Villa Cordellina

SABATO 22 LUGLIO

ore 21.15 - Estate d'Eventi 2017 - "I Mille Volti di Giulietta 2017": Opera Lirica - Orchestra Accademia del Concerto in "La Traviata" di Giuseppe Verdi al Castello di Romeo

DOMENICA 23 LUGLIO

ore 16.00 – Visite alle Priare e ai Castelli di Giulietta e Romeo

ore 17.00 - Estate d'Eventi 2017: "Fiabe in mezzo al bosco" al Parco Giochi di Alte Ceccato in via Volta

