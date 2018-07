Estate a Montecchio Maggiore: tutti gli eventi fino a fine luglio

Ecco calendario degli eventi previsti a Montecchio Maggiore da venerdì 20 a domenica 29 luglio 2018, organizzati o patrocinati dal Comune di Montecchio Maggiore:



VENERDI 20 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 20.30 – Osservazione del cielo stellato con il Circolo Astrofili al Parco Marinai d'Italia

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Risate e musica a Villa Cordellina: "L'ora della fantasia (Baciami, stupido!)" in Villa Cordellina Lombardi

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Stelle del Rock: Simona Atzori al Castello di Romeo



SABATO 21 LUGLIO

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018.Palcolibero in Città - Stelle del Rock: "Vipers - Queen Tribute" al Castello di Romeo



DOMENICA 22 LUGLIO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Estate in Favola: "Pollicino" al parco giochi di Piazza Carli

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del film: "Made in Italy" al Castello di Romeo



LUNEDI 23 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 18.30 – Riunione del Consiglio Comunale nella Sala Consiliare del Municipio

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Effetto Notte X - Proiezione del film: "Tokyo Godfathers" al Castello di Romeo



MARTEDI 24 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 20.30 – Premiazione concorso "Balcone Fiorito" in Sala Civica di Corte delle Filande

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del film: "Contromano" al Castello di Romeo



MERCOLEDI 25 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Il teatro che non ti aspetti: "Lo chiamavano G - Atto 2°" in Pizzeria Da Giacomo di SS. Trinità



GIOVEDI 26 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Estate in Favola: "La bella addormentata nel bosco" nel giardino del Museo Zannato

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del film: "A casa tutti bene" al Castello di Romeo



VENERDI 27 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 20.30 – Osservazione dell'eclissi lunare con il Circolo Astrofili in Piazza Marconi

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Risate e musica a Villa Cordellina: "Principesse e sfumature - lei, lui e noialtre" in Villa Cordellina Lombardi



SABATO 28 LUGLIO

ore 15.00 – Cinema Sconfinato: laboratori multimediali per ragazzi in Sala Civica di Alte Ceccato

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. E...state con la Biblioteca: "Donne sul filo - 7 donne, 7 storie" nel Giardino della Biblioteca



DOMENICA 29 LUGLIO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Estate in Favola: "A spasso con il mostro" nel giardino della Biblioteca

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del film: "The silent man" al Castello di Romeo