Montecchio Maggiore - appuntamenti dal 6 al 15 luglio

VENERDI 6 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palco Libero in Città - Montecchio Blues Maggiore: Claudio Bertolin Blues Band nel Giardino della Biblioteca

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Sorsi d'Autore: Incontro con Gaetano Curreri in Villa Cordellina Lombardi



SABATO 7 LUGLIO

ore 15.00 – Cinema Sconfinato: laboratori multimediali per ragazzi in Sala Civica di Alte Ceccato

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta: Rigoletto di G. Verdi al Castello di Romeo



DOMENICA 8 LUGLIO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Estate in Favola: "Cenerentola", lettura per bambini nel Giardino del Museo Civico

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Risate e musica a Villa Cordellina: "4 marzo 1943 - Piazza Grande" in Villa Cordellina Lombardi



LUNEDI 9 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Turisti in Poltrona: "I paradisi del Perù" nel Giardino della Biblioteca



MARTEDI 10 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta: Ziya Azazi in "Ember" al Castello di Romeo



MERCOLEDI 11 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. E...state con la Biblioteca. Presentazione del libro "Liberarsi dalla dipendenza affettiva in 5 mosse" nel Giardino della Biblioteca



GIOVEDI 12 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palco Libero in Città: "Confusioni" al Castello di Romeo

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello: "L'ora più buia" al Castello di Romeo



VENERDI 13 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Risate e musica a Villa Cordellina: "Uno, Belluno e centomila" in Villa Cordellina Lombardi



SABATO 14 LUGLIO

ore 15.00 – Cinema Sconfinato: laboratori multimediali per ragazzi nella Sala Civica di Alte Ceccato

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta. Casa Shakespeare: "Il Circo di Shakespeare" in Piazzetta del Municipio



DOMENICA 15 LUGLIO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Estate d'Eventi 2018. Palco Libero in Città - Estate in Favola: "Il Magico Mondo di Teddy" nel parco del Castello di Romeo

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello: "Downsizing" al Castello di Romeo