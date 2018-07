Montecchio Maggiore: appuntamenti dal 27 luglio al 5 agosto

VENERDI 27 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 11.30 – R.A.I.S.E. U.P. - Accoglienza scambio giovani europei in Sala Consiliare del Municipio

ore 20.30 – Osservazione dell'eclissi lunare con il Circolo Astrofili in Piazza Marconi

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Risate e musica a Villa Cordellina: "Eva - Diario di una costola" in Villa Cordellina Lombardi



SABATO 28 LUGLIO

ore 15.00 – Cinema Sconfinato: laboratori multimediali per ragazzi in Sala Civica di Alte Ceccato

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. E...state con la Biblioteca: "Donne sul filo - 7 donne, 7 storie" nel Giardino della Biblioteca



DOMENICA 29 LUGLIO

ore 9.00 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Estate d'Eventi 2018. Palcolibero in Città - Estate in Favola: "A spasso con il mostro" nel giardino della Biblioteca

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Cinemalcastello - Proiezione del film: "The silent man" al Castello di Romeo



LUNEDI 30 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. Effetto Notte X - Proiezione dei film: "5 cm al secondo" e "Il giardino delle parole" al Castello di Romeo



MARTEDI 31 LUGLIO

ore 9.30 – Mostra "Gli animali della Grande Guerra" al Museo delle Forze Armate 1914-1945

ore 21.15 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta: "The lovers" al Castello di Romeo



MERCOLEDI 1 AGOSTO

ore 18.00 – Montecchio Marittima Beach Party in piazza Marconi



GIOVEDI 2 AGOSTO

ore 18.00 – Montecchio Marittima Beach Party in piazza Marconi



VENERDI 3 AGOSTO

ore 18.00 – Montecchio Marittima Beach Party in piazza Marconi



SABATO 4 AGOSTO

ore 17.00 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta: "Shakespeare per gioco - from Romeo to Giulietta" a Villa Cordellina Lombardi

ore 18.00 – Montecchio Marittima Beach Party in piazza Marconi

ore 21.00 – Estate d'Eventi 2018. I mille volti di Giulietta: "Romeo e Giulietta Circo Dance" a Villa Cordellina Lombardi



DOMENICA 5 AGOSTO

ore 15.00 – Visite guidate alle Priare dei Castelli e al Castello di Romeo

ore 18.00 – Montecchio Marittima Beach Party in piazza Marconi