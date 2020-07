Montecchio: Angela Finocchiaro in “Bestia che sei” di Stefano Benni

La stagione teatrale estiva al Castello di Romeo di Montecchio Maggiore prende il via il 6 e 7 luglio alle 21,15 con “Bestia che sei”, reading a due voci di Stefano Benni, con Angela Finocchiaro e Daniele Trambusti.

Stefano Benni e Angela Finocchiaro hanno spesso incrociato le loro vite professionali nell’arco degli ultimi venti anni. Come scrittore Benni ha realizzato testi teatrali che sono diventati classici della drammaturgia contemporanea e che l’attrice milanese ha portato in tournée per molti anni. Da La Misteriosa scomparsa di W, proseguendo con Pinocchia e Benneide fino ad arrivare a Mai più soli. In Bestia che sei i protagonisti che incontriamo scaturiscono uno dopo l’altro con spontanea naturalezza dall’immaginazione dello scrittore bolognese e danno vita ad una sfilata di caratteri surreali e grotteschi, a volte molto reali e altre volte decisamente fantastici, a volte teneri e a volte crudeli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l’homo sapiens è la bestia più

ridicola e feroce del cosmo.

Una serie di divertenti e ironiche letture che raccontano il fantastico mondo degli animali: creature nate dalla fantasia dello scrittore e descritte nelle sue poesie, nei suoi racconti e nei suoi romanzi.Un reading a due voci in cui i protagonisti sono quegli animali che hanno spesso popolato l'immaginazione dello scrittore bolognese. Animali veri e fantastici, quotidiani e leggendari, gatti diabolici e cani innamorati, ippopotami filosofi , balene sexy, topi cagoni, babonzi e camulli, ma soprattutto creature ambigue, che ci ricordano che l'homo sapiens è la bestia più ridicola e feroce del cosmo.Una lettura piena di sorprese e di energia che non potrà che confermare la bellezza di questo binomio artistico.



Biglietti:

Intero: 18 euro

Ridotto: (under 30 e over 60) 15 euro

Ridotto: (studenti) 10 euro

POSTI LIMITATI – PREVENDITA OBBLIGATORIA presso Ufficio Cultura e online su www.arteven.it,

www.vivaticket.it e nei punti vendita del circuito vivaticket.

Sbigliettamento al Castello di Romeo dalle ore 20 nel giorno dello spettacolo (tel. 0444 492259).

Info: Ufficio Cultura 0444 705768 / 705769; cultura@comune.montecchio-maggiore.vi.it