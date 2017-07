"Monte Verena: La Natura dall'Alto e lo Yoga" sull'Altopiano di Asiago

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 28 - 30 LUGLIO

Sabato 29 luglio alle 11.30 "Guide Altopiano" e "Chandra Yoga" organizzano il trekking "Monte Verena: La Natura dall'Alto e lo Yoga"per la rassegna "Passeggiando nella Natura alla ricerca del Benessere attraverso lo Yoga". Dopo l'escursione guidata sul Monte Verena, pranzo al sacco e pratica di yoga di circa 75 minuti, seguita dal profondo rilassamento indotto dal magico suono delle campane tibetane nella bellezza e nella pace della natura circostante.

Al termine del rilassamento aperitivo presso il Rifugio Verena in compagnia di Massimo Lievore ed Elena Casarotto, esperti in alimentazione bio-naturale con consigli utili consigli per stare bene mangiando in modo sano. Chiusura con cena in rifugio. Ritrovo al Bar della Veccha Stazione di Asiago. Spostamento con mezzi propri fino al luogo della partenza.

Durata: 10 ore (visita guidata + attività di yoga + aperitivo + cena). Costo: 55 euro adulti - 40 euro ragazzi under 15. Prenotazione obbligatoria entro le 18 del giorno precedente fino ad esaurimento posti: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI