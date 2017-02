"Monte Verena: Filò ad Alta Quota": ciaspolata al tramonto

Sabato 4 marzo Guide Altopiano organizzano la ciaspolata al Tramonto "Monte Verena: Filò ad Alta Quota" nei luoghi naturalistici e storici dell'Altopiano dei Sette Comuni. Il Monte Verena ha un'altezza di 2019 metri ed è situato nella zona a nord di Asiago gode di un paesaggio meraviglioso verso la Piana di Vezzena, la catena dell'Adamello Brenta e il versante altopianese. Divenne una montagna famosa durante il conflitto bellico. Agli inizi del 1900 comincia per l'Austria-Ungheria e poi per l'Italia la costruzione di una serie di fortifazioni, tra cui il Forte Verena. Ritrovo previsto per le 16.30 al Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago. Spostamento con mezzo proprio verso la località "Verenetta" e consegna ciaspole. Partenza per la ciaspolata alle 17.15 con la salita verso il monte tramite il "Sentiero del Soldato". Arrivo al Forte Verena con visita guidata. Alle 20.30 è in programma la "Cena d'Altri Tempi" presso il Rifugio Forte Verena con intrattenimento musicale live del cantante Ciccio Corona (costo 25 euro). Al termine della cena ciaspolata di ritorno con le "pile frontali". Durata dell'escursione: 3 ore con la visita guidata. Difficoltà: medio/impegnativa. Dislivello: 400 metri. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna o trekking (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), pile, berretto, guanti, pila frontale, k-way, un ricambio pronto da tenere sempre in macchina. Da portare con sè: bastoncini da trekking, acqua, thè caldo e cioccolata. Costo: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi. Noleggio ciaspole + attrezzatura in caso di neve: 5 euro. Possibilità di pernottamento in rifugio. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di venerdì 3 marzo: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

