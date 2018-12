Monte Novegno, escursione guidata fuori porta

Il Monte Novegno è un massiccio che si erge a nord di Schio.

Lo saliremo dal sentiero d’arroccamento: percorso impegnativo ma ricco di fauna.



Salire in Novegno percorrendo il sentiero d’arroccamento è un qualcosa di spettacolare!

Un primo tratto più impegnativo lascia presto lo spazio a bellissimi prati d’alta quota.

Lo sguardo spazia sul sottostante Bosco di Tretto e sull’intera pianura.

Sarà allora facile individuare gli animali che caratterizzano la fauna locale.

I camosci, che qui dall’uomo sembrano quasi incuriositi, solitamente si lasciano fotografare con maggior facilità.

Il pranzo è a sacco. Ricordatevi quindi di portare con voi un buon panino!

Rientreremo lungo la via di salita, non prima però di aver visitato anche qualche manufatto della Grande Guerra.

-------------------------------------------------------------------------------------------

Ritrovo

ore 8:30 al parcheggio della chiesa Parrocchiale di Timonchio



Riferimento Google Maps

Via Roma, 31, 36014 Santorso VI



Durata dell'escursione: giornaliera

Difficoltà: impegnativa



Dislivello:800 m



Spostamento: con mezzo proprio



per ulteriori info: http://www.giulionicetto.it/escursioni/sentiero-arroccamento-novegno-monte-ciove/

-------------------------------------------------------------------------------------------

COSTO DELL'ESCURSIONE:



Adulti: 15€ comprensivi di guida.

Ragazzi sotto i 18 anni: 5€.



Guide: Anna Sella e Giulio Nicetto Accompagnatori di Media Montagna - Collegio Guide Alpine Veneto

-------------------------------------------------------------------------------------------

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA ENTRO LE 18.00 DEL GIORNO PRIMA



Per prenotare: info@guidealtopiano.com - 340 7347864