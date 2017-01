"Monte Longara: Una Finestra sulla Conca Centrale" a Gallio

Domenica 22 gennaio alle 8.50 Guide Altopiano organizzano l'escursione-ciaspolata "Monte Longara: Una Finestra sulla Conca Centrale" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Il Monte Longara si trova subito a nord dell’abitato di Gallio e risulta comodo e veloce da raggiungere. Per la bellezza paesaggistica e naturalistica non ha niente da invidiare alla principali vette della catena nord dell’altopiano e da questa zona si ha una splendida veduta sulla così detta "Conca Centrale", dove si trovano la maggior parte degli abitati altopinesi. Verrà percorsa tutta la dorsale del monte, passando per pascoli e malghe innevati, arrivando al monumento intitolato a Giovanni Paolo II, che da qui ha benedetto le terre dell'altopiano. Ritrovo e partenza prevista dal Bar "Alla Vecchia Stazione" di Asiago in viale Stazione vicino l'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Spostamento con mezzo proprio. Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà facile. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna o trekking (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), k-way, berretto e pile, felpe, guanti, giacca a vento Accessori consigliati: bastoncini da trekking, crema solare, acqua e thè caldo. Costo escursione + visita guidata + attrezzatura: 20 euro (15 euro senza le ciaspole qualora non ci fosse neve); gratuito per i bambini sotto i 6 anni. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 21 gennaio al numero telefonico 340.7347864.

