Monte Interrotto: Escursione guidata

Caserma Interrotto si trova sopra il Monte Interrotto e vicino al Monte Mosciagh. Durante il consumarsi della Strafexpedition in questi luoghi si compì uno degli atti di maggior valore da parte dell'esercito Italiano ormai in balia del nemico.



Le valorose fanterie del 141° reggimento della brigata Catanzaro con furiosi attacchi qui riuscirono a togliere al nemico e a mettere in salvo alcune batterie da campagna. Nonostante questo le truppe del 141 dovettero ritirarsi il 28 Maggio per il precipitare della situazione in altri settori del fronte e lasciare la zona definitivamente in mano al nemico.



Partiremo dal Forte Interrotto, antica caserma militare, e attraverseremo boschi intrisi di storia fino a raggiungere i cimiteri austroungarici tra gli unici ancora presenti sui campi di battaglia dell'Altopiano e delle numerose leggende cimbre legate a questa località.



PROGRAMMA DELL'ESCURSIONE:

Ritrovo e partenza previsti per le ore 8.45 dal Bar alla Stazione vicino l'entrata del Piazzale dello Stadio del Ghiaccio di Asiago;



Durata dell'escursione: mezza giornata



Difficoltà: Medio/Facile (dislivello di 350m)



Guida abilitata che accompagna: Gianni Frigo - Guida Naturalistica Ambientale



COSTO DELL'ESCURSIONE: Visita guidata + costo dell'attrezzatura

Adulti: € 15



Ragazzi fino a 15 anni: 5€



Ciaspole e bastoni: €10 da richiedere all'atto della prenitazione



Pranzo: Libero a sacco oppure dove consigliato dalla Guida



ABBIGLIAMENTO RICHIESTO:

Ciaspole se necessario, Scarponcini da montagna, NO MOON BOOT, pantaloni invernali, pile, giacca a vento, berretto, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto.



ACCESSORI CONSIGLIATI:

Occhiali da sole, crema solare, the caldo e cioccolata.



Spostamento con mezzo proprio.