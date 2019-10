Monte Grappa:camminata con la luna piena

Sabato 12 ottobre 2019 una bellissima camminata con la luna piena, la sua luminosità del 98.6% è ottimale per una escursione in compagnia sui facili sentieri del Grappa. Cercheremo nel crescendo dell'oscurità di individuare Giove e Saturno che tramonteranno rispettivamente circa alle ore 21.00 e 22.00.

Potremo gli ultimi raggi del sole al tramonto considerato che le giornate si stanno accorciando. Contanto in un cielo terso tipico di questa stagione se saremo fortunati potremmo vedere anche qualche stella cadente in quanto verso est, sud - est, avremmo la presenza di quattro sciami di meteore; Tauridi meridionali, Arietidi di autunno, Tauridi settentrionali e Andromedidi.

Serata quindi da non perdere assolutamente.

Il percorso per questa tipologia di camminate non è mai particolarmente difficile la lunghezza è di circa 6/7 km con dislivelli che possono variare dai 150 ai 200 metri massimi.

Programma dell'uscita:

ore 18.00-18.45 Iscrizione presso Agriturismo da Baldino

ore 18.45 Breafing pre partenza e partenza per la camminata

ore 20.00 arrivo punto panoramico

ore 21.00 Arrivo al parcheggio e fine della camminata

ore 21.30 Chi lo desidera potrà fermarsi a cena con noi presso Baldino. (Prenotazione obbligatoria da fare presso di noi)

La cena E' ORGANIZZATA prenotazione per la cena obbligatoria da effettuarsi tramite mail al nostro indirizzo informazioni che troverete alla fine.

Questo evento è organizzato da Bassano Eventi, Asd Nordic Walking Montegrappa e Associazione Montegrappa.org.

ATTENZIONE preiscrizione obbligatoria tramite mail, telefono o internet (la preiscrizione non è vincolante in quanto può essere disdetta anche all'ultimo minuto serve a noi per avere un'idea del numero di partecipanti, grazie per la collaborazione)

PUNTO DI RITROVO: Località Travaglietta - Agriturismo da Baldino - Via Travaglietta, 8 - 36020 San Nazario (VI) Telefono per eventuali informazioni 0424/559065 Coordinate GPS: 45°53'03.1"N 11°43'05.8"E attenzione nell'uso del GPS ci sono dei modelli non aggiornati che vi mandano in valsugana a Pove o a San Nazario su per una mulattiera, quindi seguite le indicazioni del gps ma se non vi fa salire da Romano d'Ezzelino sulla strada principale del Grappa e vi invia verso la Valsugana SPEGNETELO. Breve spiegazione; arrivando dalla tangenziale di Bassano che porta a Trento da direzione Bassano uscire alla seconda uscita di Romano d'Ezzelino, provenendo invece da Trento 1ª uscita di Romano dopo uscita di Pove. Usciti dalla tangenziale alla rotonda prendere la prima uscita o la seconda se si proviene da Trento. Avanti per circa 300 metri all'incrocio girare a sinistra. Proseguire fino alla successiva rotonda (siamo ai piedi del Grappa) prendere la seconda uscita (direzione CIma Grappa questa è la strada Cadorna) Si prosegue su questa strada che si inerpica sulle pendici del Grappa per circa 13/14 km (attenzione in località Campo Solagna a 1000 metri di quota dopo 10 km circa, seguire la strada che prosegue sulla destra in lieve discesa (sempre direzione CIma Grappa). Avani ancora un 2/3 km e si arriva in località Ponte San Lorenzo qui la strada svolta a destra e prosegue per cima Grappa, noi incece dobbiamo lasciare la strada Cadorna andando diritti sulla curva e seguiamo la nuova strada che si inoltra nella valle San Lorenzo (indicazioni località Lepre). Avanti 3 km e si arriva in località Lepre (tabella della località) si prosegue oltre per altri 500 metri circa e a sinistra vedrete una strada bianca con indicazione Agriturismo da Baldino, svoltare e dopo 50 metri siete arriviati. Parcheggiare nell'ambio parcheggio. Vi aspetteremo all'interno dell'agriturismo per le iscrizioni.

I ragazzi e bambini sono sotto l'esclusiva responsabilità dei genitori i quali devono provvedere alla loro sorveglianza durante la passeggiata e se ne assumono completamente la responsabilità.

Il percorso potrebbe subire variazioni a insindacabile giudizio degli organizzatori. La manifestazione può essere annullata per poche adesioni sempre a giudizio degli organizzatori.

COSA PORTARE. Abbigliamento idoneo alle temperature della stagione autunnale ( Zaino - Guanti – Berretto – abbigliamento da mezza montagna autunnale e scarponcini da montagna, torcia elettrica obbligatoria.

PRANZO/CENA. Organizzata presso Baldino

NOSTRO MATERIALE A DISPOSIZIONE. Per chi volesse l’organizzazione mette a disposizione 20 paia di bastoncini a noleggio (non obbligatori)

CONFERME: Chiediamo a tutti di darci conferma sui punti qui sotto riportati:

Numero Partecipanti

Cognome e Nome di riferimento

Telefono e mail per contattarvi.

Numero partecipanti per la Cena/Pranzo se vi fermate specificando NO cena nel caso non vi fermiate.

Ricordo in ogni caso che la segreteria è a disposizione fino ad un'ora prima della manifestazione, quindi per qualsiasi dubbio o informazione rivolgersi ai seguenti numeri: Cell: 328-9350917 oppure 348-3427074.

Per effettuare al prenotazione utilizzare una delle seguenti modalità:

Mail: info@montegrappa.org

Presso la nostra sede a Romano d'Ezzelino il mercoledì sera dopo la passeggiata ore 21.00 circa

Tramite cellulare: 328-9350917 ---- 348-3427074