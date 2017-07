"Monte Fior: La Roccia Ammonitica e lo Yoga": trekking meditativo

GUIDA ALLE ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND

Domenica 16 luglio alle 7.30 "Chandra Yoga" e "Guide Altopiano" organizzano l'escursione di trekking meditativo "Monte Fior: La Roccia Ammonitica e lo Yoga" sul gruppo montuoso delle Melette nell'Altopiano di Asiago. Verranno praticate tecniche di yoga con un insegnante professionista in questo territorio incontaminato. Il percorso rimane sotto la cresta sud ovest del Monte Fior (1824 metri), ammirando la natura del luogo dalle suggestive formazioni rocciose, che possono sembrare delle costruzioni: da qui il nome di "Città di Roccia". Si potranno osservare inoltre particolari pavimentazioni carsiche (campi solcati) come anche vie di comunicazione oltre a trincee e gallerie lungo l'itinerario fino a Montagna Nuova. Pranzo al sacco. Prenotazione entro il giorno prima. Ritrovo al Bar della Vecchia Stazione di Asiago. Costo: 20 euro adulti - 10 euro ragazzi under 15. Infoline: info@guidealtopiano.com - 340.7347864.

ELENCO ESCURSIONI