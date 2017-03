"Monte Corno: Inglesi e Francesi in Altopiano": ciaspolata storica a Lusiana

Domenica 12 marzo alle 8.45 Guide Altopiano organizzano la ciaspolata storica "Monte Corno: Inglesi e Francesi in Altopiano" nei luoghi della Grande Guerra sull'Altopiano di Asiago. Il Monte Corno, situato nel comune di Lusiana, è un luogo affascinante dal punto di vista naturalistico e geologico per la presenza delle rocce del rosso ammonitico, che in questa area formano le cosìdette "città di roccia". Anche d'inverno la visione dall'alto verso la pianura è incantevole e nelle giornate più limpide permetterà di volgere lo sguardo fino alla laguna di Venezia. Il programma prevede la partenza dal Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago in via Stazione all'entrata del piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Durata dell'escursione: mezza giornata. Difficoltà: Medio/Facile. Abbigliamento richiesta: scarponcini da montagna o trekking (no moon boot), pantaloni lunghi (no jeans), k-way, berretto e pile, guanti, giacca a vento. Da portare con sè: bastoncini da trekking, crema solare, thé caldo, acqua e cioccolata. Spostamento con mezzo proprio. Costo: 15 euro adulti - 5 euro ragazzi fino a 15 anni - gratuito bambini/disabili/portatori di handicap. Costo delle ciaspole + bastoncini: 5 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 18 di sabato 11 marzo: 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

