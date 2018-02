Giovedì 1 Marzo ore 20.30 PantaRei presenta:



"Montalbera, il vino tra Langhe e Monferrato"



Serata alla scoperta dell'azienda piemontese che da sei generazioni significa rigore e progettualità, interpretazione e terroir.



VINI IN DEGUSTAZIONE

• Grignolino "Lanfora" (anteprima nazionale)

• Ruchè Riserva "Limpronta"

• Barbera d'Asti Superiore "Nuda"

• Barolo "Levoluzione"



Il tutto accompagnato dalle preparazioni dei Pit Bad PiggieZ BbQ TeAm



Guiderà la degustazione il responsabile dell' azienda, Alessandro Filippini.

Posti limitati - €35,00



▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂ ▂



Cos'è PantaRei?

Enoteca, Wine Bar, Caffetteria e Bruschetteria Creativa.

Un'oasi, un porto sicuro, un rifugio accogliente. PantaRei può essere un caffè veloce, uno spuntino a pranzo, un aperitivo in compagnia, una bruschetta "creativa" o semplicemente l'acquisto di una bottiglia per un'occasione speciale.

__________________________ ____________



◇ INFO & PRENOTAZIONI

Ti aspettiamo in Via Gorizia,88 a Piovene Rocchette (VI)

☎ 388 15 59 003