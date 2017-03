Sabato 25 marzo alle 17 Guide Altopiano organizzano l'escursione serale "Montagna Nuova tra Stelle e la Storia" sull'Altopiano di Asiago con la possibilità di avere una guida esperta, che in una notte stellata racconta di luoghi lontani e di eventi passati. Una serata che vi farà fare un tuffo nel passato, passeggiando sotto le stelle e ricordando fatti che molti anni fa, fecero la storia della terra altopianese. Ritrovo e partenza dal Bar Alla Vecchia Stazione di Asiago in viale Stazione vicino al piazzale dello Stadio del Ghiaccio. Abbigliamento richiesto: scarponcini da montagna (no moon boot), pantaloni invernali (no jeans), pile, giacca a vento, berretto, k-way, guanti e un cambio totale di abbigliamento sempre in auto. Da portare con sè: acqua o thè caldo. Durata dell'escursione: 3 ore con visita guidata. Difficoltà: facile. Dislivello: 200 metri. Spostamento con mezzo propri. Costo: 15 euro adulti. Cena facoltativa: 20/25 euro. Prenotazione obbligatoria entro le ore 12 dello stesso giorno: telefono 340.7347864 - info@guidealtopiano.com.

