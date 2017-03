Modern & Old Cars Expo: vetture storiche & youngtimer da Decathlon a Torri di Quartesolo

Venerdì 21 aprile a partire dalle ore 21 presso il parcheggio Decathlon di Torri di Quartesolo in via Vedelleria 3 si terrà l'evento "Modern & Old Cars Expo" con l'esposizione di vetture storiche, "youngtimer" e moderne di profilo sportivo, organizzata dal gruppo "Vecchie Monelle". Durante la serata fino all'una di notte saranno presenti stand gastronomici con "panini onti" e bibite. Non sono previsti costi di partecipazione e non sono gradite auto tuning, estetico o audio. Gli organizzatori ricordano che l'area riservata alla manifestazione è privata e concessa in prestito e si raccomanda di evitare comportamenti con le auto che potrebbe creare problemi agli organizzatori o a agli stessi partecipanti. Per ulteriori informazioni: Alessandro Bozzetto 333.2380353 - Nicholas Piras 349.8750377 - Samuele GT Spataro 331.3870020 - Giona Sbalchiero 345.6093033.

