Mistero buffo di Dario Fo a Lonigo

MARIO PIROVANO

MISTERO BUFFO



di Dario Fo, Franca Rame

produzione Compagnia Teatrale Fo Rame



Mistero buffo è il capolavoro che ha cambiato la storia teatrale del Novecento. Debuttato nel 1969, conta oltre cinquemila allestimenti in tutto il mondo, con il suo ineguagliabile impasto comico-drammatico le cui radici affondano

nel teatro popolare delle sacre rappresentazioni medievali, dei giullari, della Commedia dell’Arte e del teatro di Ruzante. Lo spettacolo è composto da sette esilaranti “giullarate” che affrontano, con irriverente ironia, temi come

il potere, l’ingiustizia, la fame, la ribellione, la ricerca di una vita dignitosa.

La lingua è un insieme di dialetti italiani che diventano perfettamente comprensibili grazie alla forza della gestualità. A cinquant’anni dal debutto, lo riporta in scena Mario Pirovano, attore autodidatta, cresciuto alla scuola di Franca Rame e Dario Fo che lo definì: «fabulatore di grande talento».