"Miss Reginetta d'Italia" alla Galleria Parco Città di Vicenza

TUTTI GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 15 GENNAIO

Sabato 14 gennaio alle 16.30 alla Galleria Parco Città di Vicenza in via Quadri 79 (zona Bertesina) è in programma "Miss Reginetta d'Italia", il concorso nazionale di bellezza, organizzato da Meta Event e gestito per il Veneto dall'agenzia Style Star Eventi per la seconda selezione del Veneto dopo quella del 26 novembre sempre a Parco Cttà. Le prossime selezioni sono previste il 18 o il 24 febbraio e l'11 marzo sempre nel centro commerciale vicentino. L'edizione 2016 è stata vinta dalla torinese Federica Loiodice. L'evento è a cura di Galleria Parco Città e Style Star Eventi in collaborazione con l'assessorato alla partecipazione. Info Circoscrizione 4: telefono 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

