"Miss Reginetta d'Italia 2017": l'ultima selezione in Veneto alla Galleria Parco Città

GLI APPUNTAMENTI NEL CENTRO STORICO E NEI QUARTIERI DI VICENZA DAL 9 AL 17 MARZO

Sabato 11 marzo alle 16.30 presso la Galleria Parco Città di Vicenza in via Quadri 79 (zona Bertesina) si terrà "Miss Reginetta d'Italia 2017" concorso nazionale di bellezza organizzato da "Meta Event" e gestito per il Veneto dall'agenzia "Style Star Eventi". E' prevista l'ultima selezione del Veneto nel centro commerciale vicentino dopo quelle dei mesi scorsi. L'edizione 2016 è stata vinta dalla torinese Federica Loiodice. L'evento è a cura della Galleria Parco Città e di Style Star Eventi in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Informazioni: Circoscrizione 4 - 0444.222740 - circoscrizione4@comune.vicenza.it - www.parcocitta.it - info@parcocitta.it.

ELENCO MODA