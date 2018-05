"Miss Mondo" - selezione semifinalista nazionale al Diavoli & Diamanti di Vicenza

Selezione semifinalista nazionale per Miss Mondo, Sfilata dell'esclusiva collezione Diavoli & Diamanti, animazione e coreografie a cura del corpo di ballo di Miss Mondo



Siamo agli sgoccioli... ancora pochissimi posti per le Finali Italiane in programma dal 26 Maggio 2018 a Gallipoli



Sfilate di moda, musica, danza, show e tanto ancora



MISS MONDO ITALIA è il concorso Nazionale per eccellenza che decanta la bellezza, la presenza scenica e le capacità artistiche delle ragazze concorrenti.

Con un seguito pari alla Coppa del Mondo ed i Giochi Olimpici, MISS WORLD vanta di essere il contest di bellezza e non solo, più seguito al Mondo.



INFO E PRENOTAZIONE TAVOLI :

3203191534