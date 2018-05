Miss Mondo: anche ragazze vicentine alla finale veneta

Mercoledì 16 maggio al padiglione 14 della Fiera Campionaria di Padova alle ore 21 andrà in scena la finale regionale di Miss Mondo da cui uscirà la ragazza che rappresenterà il Veneto alla finale di Miss Mondo Italia in programma a giugno a Gallipoli. Le 26 concorrenti, provenienti da Vicenza, Venezia, Verona, Padova, Treviso e Rovigo, sfileranno in abito da sera e bikini.

La sfilata presentata da Elena Frigo sarà arricchita dal corpo di ballo vicentino di Miss Mondo che interpreterà il tema della violenza sulle donne.

L’evento sarà anticipato, dalle 19.30 alle 20.30, dalla presentazione del progetto Mangia con la Testa: “Come migliorare la qualità della vita cambiando abitudini alimentari: tutti i segreti per il tuo benessere e la tua bellezza!”. Interverrà Marco Dalboni fondatore di MDT, società di gestione, sviluppo e formazione delle risorse umane, in collaborazione con Elena Marchiori, Wellness Coach & Project Manager.