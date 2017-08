"Miss Ciclamino" a Cesuna di Roana per la finale di "Miss Blumare 2017"

In occasione della sagra "Cesuna in Festa 2017", martedì 15 agosto alle ore 16 ci sarà a Cesuna di Roana la sfilata di moda per l'elezione di "Miss Ciclamino", concorso di bellezza valevole per la finale regionale di "Miss Blumare 2017". Le ragazze sfileranno in passerella in 3 versioni: costume da bagno, abiti eleganti e casual. Lo stand gastronomico sarà aperto a pranzo dalle 12 e a cena dalle 19. Specialità culinarie tipiche: tosella - pasticcio di cervo - bacalà alla vicentina con polenta - gnocchi - spatzle. Ingresso libero.

MISS CICLAMINO 2016. Nel 2016 è stata incoronata Miss Ciclamino la veronese Francesca Rossi. Seconda Irene Baldan, studentessa di Dolo (VE); terza, Rossella May, studentessa universitaria di Vicenza; quarta, Miss Valliland Web Radio, Giorgia Mattiello, studentessa di Vicenza; quinta Miss Immagine Beatrice Soardi, studentessa di Fara Vicentino.

(nella foto in alto tutte le partecipanti a "Miss Ciclamino 2016" in abito da sera)

ELENCO MODA

Gallery