Miss Caffè Vero 2018

“Miss Blumare” è l’esclusivo concorso nazionale di bellezza che vive la fase finale a bordo di una fantastica nave della “MSC Crociere”.

Quest’anno per la Selezione Regione Veneto la kermesse farà tappa proprio a Caffè Vero House!

E' gradita la prenotazione allo 0444.836333

Durante la serata ci saranno le selezioni per la finale del concorso Miss Blumare 2018. Una giuria esperta valuterà la bellezza e la personalità delle partecipanti che sfileranno con tre outfit diversi: elegante / casual / mare. Le 3 finaliste andranno direttamente alla finale che si svolgerà a bordo di una fantastica nave da crociera della flotta MSC, dal 10 al 17 novembre.

A curare l’immagine delle ragazze ci sarà un team esperto di estetisti e parrucchieri sotto l’attenta direzione di Nives Dalla Pozza di Beauty Salon, Responsabile di bellezza per la provincia di Vicenza.



Nel 2017 la 10° edizione del concorso ha visto competere in passerella oltre 2000 ragazze selezionate nelle oltre 200 selezioni in tutte le regioni d’Italia, dinnanzi ad un pubblico di oltre 1.700.000 spettatori e si è concluso con il viaggio organizzato dal 01 al 08 Ottobre 2017 SU “MSC Preziosa”, nel quale il suggestivo scenario del “Platinum Theatre” ha accolto di fronte a 1.500 spettatori la proclamazione di - Sara Pinotti - 18 anni, di Massa.



La partnership in atto con “MSC Crociere” è la prima garanzia di visibilità a livello nazionale ed internazionale per le ragazze partecipanti, e mette in luce le potenzialità di un evento, che inizia quasi un anno prima, non si esaurisce con l’atto finale, ma crea una continua e lunga onda di comunicazione.



L’iscrizione al concorso, le partecipazioni alle selezioni provinciali, regionali ed al viaggio nel quale si svolgerà la finale nazionale, sono completamente gratuiti (raggiungimento location tappe di selezione, e porti di imbarco esclusi).



I concorsi provinciali selezioneranno le partecipanti alle finali regionali, dalle quali saranno elette le 60 ragazze che saliranno a bordo di “MSC”.



La vincitrice del titolo “Miss Blumare 2018” sarà premiata da un viaggio messo a disposizione dalla “MSC Crociere”, e da premi offerti dagli sponsor della manifestazione, inoltre rappresenterà ufficialmente il concorso sino all'edizione annuale successiva, con opportunità di apparizione su mass media o partecipazione a programmi radio/tv regionali e nazionali.



ingresso libero con possibilità di cenare

viale del Commercio 10 Vicenza

