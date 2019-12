Mimì Sterrantino e Davide Campisi sono due cantautori siciliani di passaggio a Vicenza che sabato sera si esibiranno al Nuovo Bar Astra.

Dopo aver collaborato alla realizzazione di alcuni progetti discografici, decidono di intraprendere un viaggio musicale dal titolo “Disàmara tour” che li ha visti protagonisti in diverse città della penisola. Come la disàmara, il tour ha dato vita ad un nuovo inizio: così nasce il nuovo progetto discografico “MIRCANTI” nome siciliano dei venditori ambulanti che portano le loro merci gridandole e cantandole in un modo del tutto personale.”MIRCANTI” è un album live di 12 pezzi di cui alcuni editi rivisitati e altri inediti; è una miscela di sonorità blues, etniche mediterranee e della musica di strada.

Mimì Sterrantino: Chitarra, Banjo e voce

Davide Campisi: Kajon, Tamburi a cornice e voce

DIC 7

Mircanti: Mimì Sterrantino & Davide Campisi - Nuovo Bar Astra

sabato dalle ore 19:00 alle 21:00

Bar Astra Vicenza

Contrà Barche, 14, Vicenza