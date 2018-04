Minimarcia Biancorossa a Montecchio Maggiore a sostegno del Vicenza Calcio

Il Club Biancorosso Montecchio Maggiore, con il patrocinio della Città di Montecchio Maggiore, organizza la 44^ edizione della Minimarcia Biancorossa, in programma come da tradizione il 1° maggio.

Si tratta di una marcia non competitiva (facoltativa per bambini e ragazzi fino ai 16 anni) con ritrovo in Piazza Duomo - via Roma alle 8,30, partenza alle 9 ed arrivo al Castello di Romeo.

Per la gioia dei più giovani alla manifestazione sarà presenta anche "Gatton Gattoni", mascotte del Vicenza Calcio.

Le iscrizioni (quota di partecipazione 3 euro) si ricevono presso:

LA SEDE - Bar Moderno - Piazza Carli, 32

Trattoria VALLE

Scuola Materna "Murialdine", Via Pieve

Ricreatorio S. Pietro, Via A. Tecchio

Scuola Materna "G. Dolcetta"

Bar ROMA - Via Roma

TABACCHERIA N. 1 Frigo Francesca - Corso Matteotti, 4

Ai gruppi più numerosi sarà offerta una coppa, previo ritiro modulo d'iscrizione presso Sede - BAR MODERNO - Piazza Carli, 32.

A tutti i partecipanti favolosi regali a sorpresa e per chi si iscriverà entro le ore 20 di lunedì 30/4/2018 sarà assicurato un pallone.

Verranno inoltre premiati il bambino e la bambina più giovani tra i partecipanti.

L'intero ricavato della manifestazione andrà a sostegno del Vicenza Calcio