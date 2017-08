"Miniera di Costa Alta": il fascino della cava di dolomia nella Val Brenta

GUIDA ESCURSIONI NEL VICENTINO PER IL WEEKEND 4 - 6 AGOSTO

Sabato 5 agosto alle 8 è in programma l'escursione guidata "Miniera di Costa Alta" sulla sinistra Brenta nel versante del Massiccio del Grappa con partenza da Carpanè di San Nazario. Il personale della "Granulati Dolomitici Peroglio" e Enrico Della Zuanna del Gruppo Grotte Giara Modon accompagneranno i partecipanti alla scoperta dei segreti dei processi estrattivi di questo importante sito minerario della Val Brenta, comprendendo come tale attività s'incastri in una storia geologica antica ed affascinante.

PROGRAMMA. Si visiteranno la parte bassa della cava con gli impianti della lavorazione della dolomia e la parte alta con i suoi sistemi estrattivi. La dolomia è una roccia sedimentaria carbonatica costituita principalmente dal minerale dolomite, chimicamente un carbonato doppio di calcio e magnesio. Ritrovo a Valstagna in piazza San Marco. Pranzo al sacco. Rientro per le ore 13. Dislivello: 300 metri in salita e in discesa. Difficoltà: facile. Tempo di percorrenza: 4 ore circa

ABBIGLIAMENTO E ACCESSORI: scarponcini da montagna - vestiario comodo - pantaloni lunghi - bastoncini da trekking - prodotti contro le punture di insetti e zanzare - caschetto protettivo (per chi non lo avrà ne sarà fornito uno dall'organizzazione). Portara tanta acqua, bevande e frutta fresca.

INFORMAZIONI: www.comunevalstagna.it

CONTATTI: Enrico 346.7083104 - Giovanna 348.8863873.

