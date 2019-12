Mindfulness - presentazione

LA VIA DELLA CONSAPEVOLEZZA PER RITROVARE IL PROPRIO

BEN-ESSERE E LA GIOIA DI VIVERE

MBSR MINDFULNESS-BASED STRESS REDUCTION

PROGRAMMA PER LA RIDUZIONE DELLO STRESS FONDATO SULLA MINDFULNESS



Il corso è tenuto da:



Anna Lucarelli, docente di inglese e sostegno, qualificata all’insegnamento del programma MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) attraverso il training ufficiale del Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society – UMass in collaborazione con Motus Mundi Scuola Italiana Mindfulness



Chiara Ometto, psicologa, psicoterapeuta, qualificata all’insegnamento del programma MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) attraverso il training ufficiale del Center for Mindfulness in Medicine, Health Care, and Society – UMass in collaborazione con Motus Mundi Scuola Italiana Mindfulness.



Per approfondimenti: www.istitutoyoga.com



Corso del sabato dalle 9:30 alle 12:00

GENNAIO: 25;

FEBBRAIO: 1,8,15, 22, 29;

MARZO: 7, 14



La giornata di pratica si svolgerà domenica1 marzo

dalle ore 9:30 alle 16:30



INFO: 3472421707, chiaraometto@gmail.com; 3479379695, annalucarelli64@gmail.com